На Запоріжжі ЗСУ "мінусували" ворожий склад, 3 гармати й вантажівки з боєкомплектом

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєкомплектом та 3 гармати Д-30", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори було поранено до 110 військовослужбовців противника. Є й загиблі, проте окупанти ретельно приховують їх кількість.

Як додали в Генеральному штабі, авіація Сил оборони впродовж доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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