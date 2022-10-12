На Запоріжжі ЗСУ вдарили по окупантах: уражено комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та 60 військових РФ
На Запоріжжі українські військові за кілька днів уразили близько 60 окупантів, до 10 одиниць їхньої військової техніки й ракетний комплекс С-300
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"У Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ", - наголосили в адміністрації.
- 12 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі прогримів гучний вибух. За попередніми даними, підірвалась автівка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.17
Купівля 40.17Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.73
- Актуальне
- Важливе