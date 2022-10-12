Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"У Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ", - наголосили в адміністрації.

12 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі прогримів гучний вибух. За попередніми даними, підірвалась автівка.

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