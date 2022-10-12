Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух. Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді", - наголосив він.

За попередньою інформацією, підірвалась автівка. Подробиці уточнюють.

29 вересня в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.

Близько опівночі 8 жовтня в Мелітополі також пролунав вибух.

11 жовтня на аеродромі Мелітополя, де розміщувались окупанти, прогриміли вибухи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb