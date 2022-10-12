В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі 12 жовтня прогримів гучний вибух. За попередніми даними, підірвалась автівка
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Недобрий ранок для окупантів Мелітополя: у місті потужний вибух. Було гучно в різних районах, але найсильніше в північній частині міста: на мікрорайоні і Північному переїзді", - наголосив він.
За попередньою інформацією, підірвалась автівка. Подробиці уточнюють.
- 29 вересня в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.
- Близько опівночі 8 жовтня в Мелітополі також пролунав вибух.
- 11 жовтня на аеродромі Мелітополя, де розміщувались окупанти, прогриміли вибухи.
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