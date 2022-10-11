У тимчасово окупованому Мелітополі на аеродромі пролунали вибухи, – мер
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на аеродромі, де окупанти організували військову базу, пролунали вибухи
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу", - написав мер міста.
Також Федоров додав, що рашисти виправдовують вибухи так званим навчанням.
"Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки своїх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - додав Федоров.
- Нещодавно в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.
- У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько опівночі 8 жовтня пролунав вибух.
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