Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу", - написав мер міста.

Також Федоров додав, що рашисти виправдовують вибухи так званим навчанням.

"Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки своїх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - додав Федоров.

Нещодавно в одному з районів окупованого Мелітополя, за інформацією місцевих сил спротиву, вибухнув легковий автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової.

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько опівночі 8 жовтня пролунав вибух.

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