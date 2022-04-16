На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з Росатома

Про це повідомляє Енергоатом.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", – йдеться у повідомленні.

Атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.



"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора Росатома) та іже з ними послали за російським кораблем "Москва" – поки цілі", – додають у дописі.

Раніше стало відомо, що на ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони.