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Головна війна з Росією На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з Росатома

На Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з Росатома

16 квітня, 2022 субота
18:16
війна з Росією Запорізька АЕС

На Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють окупанти, 16 квітня прибула чергова бригада співробітників Росатома

Про це повідомляє Енергоатом.

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських "туристів" на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", –  йдеться у повідомленні.

Атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: Горбунова, Ліхачова (гендиректора Росатома) та іже з ними послали за російським кораблем "Москва" – поки цілі", – додають у дописі.

  • Раніше стало відомо, що на ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони.

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Запорізька область
Енергоатом
атомна електростанція
війна новини
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