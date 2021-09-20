На засіданні ТСК по “вагнерівцях” фактично була підтверджена інформація, яку надавав CNN, - Княжицький

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.TV



“Членами ТСК по справі “вагнерівців” є народні депутати від фракції “Слуга народу”, а також представник від фракції “ОПЗЖ” пан Кузьмін. Так от, на прохання депутатів від “Слуги народу”, нам заборонили слухати засідання даної комісії і продовжили перерву, а потім взагалі попросили нас покинути кабінет. Є декілька речей, на які я б хотів звернути увагу. По-перше, пан Бурба сказав про те, що українські розвідники працювали чесно та самовіддано. Справа в тому, що наші розвідники працювали не тільки з службових мотивів, а й особистих. Оскільки багато працівників Головного управління розвідки МО України загинули на Сході України” - розповів Княжицький



Княжицький також зауважив, що пан Бурба наголошував на тому, що розвідники звертались до держави з проханням надати їм охорону, але, на жаль, цього не було зроблено.



За його словами, розвідники, які брали участь в спецоперації по “вагнерівцях” відчувають тиск з боку влади.



Княжицький впевнений, що такі дії влади є ганебними, оскільки цих людей потрібно охороняти хоча би від країни-агресора.



“Загалом пан Бурба підтвердив все те, що ми бачили в численних телевізійних розслідуваннях щодо спецоперації по затриманню “вагнерівців”. Зокрема, не було жодних спростувань щодо інформації телеканалу CNN. І найголовніше, коли мова зайшла про те, хто ж знав про це, пан Бурба спочатку про це сказав, а потім хотів розповісти як це все відбувалось, вони закрили комісію і заборонили брати в цьому участь” - додав Княжицький