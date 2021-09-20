На засіданні ТСК по “вагнерівцях” фактично була підтверджена інформація, яку надавав CNN, - Княжицький
Народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки МО України Василь Бурба, якого допитували на ТСК щодо “вагнерівців”, фактично підтвердив інформацію, яку надавав CNN
Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.TV
“Членами ТСК по справі “вагнерівців” є народні депутати від фракції “Слуга народу”, а також представник від фракції “ОПЗЖ” пан Кузьмін. Так от, на прохання депутатів від “Слуги народу”, нам заборонили слухати засідання даної комісії і продовжили перерву, а потім взагалі попросили нас покинути кабінет. Є декілька речей, на які я б хотів звернути увагу. По-перше, пан Бурба сказав про те, що українські розвідники працювали чесно та самовіддано. Справа в тому, що наші розвідники працювали не тільки з службових мотивів, а й особистих. Оскільки багато працівників Головного управління розвідки МО України загинули на Сході України” - розповів Княжицький
Княжицький також зауважив, що пан Бурба наголошував на тому, що розвідники звертались до держави з проханням надати їм охорону, але, на жаль, цього не було зроблено.
За його словами, розвідники, які брали участь в спецоперації по “вагнерівцях” відчувають тиск з боку влади.
Княжицький впевнений, що такі дії влади є ганебними, оскільки цих людей потрібно охороняти хоча би від країни-агресора.
“Загалом пан Бурба підтвердив все те, що ми бачили в численних телевізійних розслідуваннях щодо спецоперації по затриманню “вагнерівців”. Зокрема, не було жодних спростувань щодо інформації телеканалу CNN. І найголовніше, коли мова зайшла про те, хто ж знав про це, пан Бурба спочатку про це сказав, а потім хотів розповісти як це все відбувалось, вони закрили комісію і заборонили брати в цьому участь” - додав Княжицький
- Нагадаємо, 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища
- Раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.
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