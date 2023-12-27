На заводі Tesla робот напав на інженера та завдав йому поранень

Про це повідомляє Daily Mail.

Двоє свідків розповіли, що на їхнього колегу, інженера, напала машина, призначена для переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля Tesla.

Зазначається, що робот затиснув чоловіка, який поряд працював з програмним забезпеченням для двох непрацездатних роботів Tesla, а потім встромив свої металеві кігті в спину та руку робітника, залишивши "кривавий слід" на заводській поверхні.

У результаті нападу інженер отримав відкриту рану на лівій руці, згідно зі звітом про травми за 2021 рік. Хоча Tesla не повідомляла регуляторам про інші травми, пов’язані з роботами, на фабриці в Техасі, інцидент стався на тлі років підвищеної стурбованості щодо ризиків автоматизованих роботів на робочому місці, зазначають у виданні.