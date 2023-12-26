Науковці створили штучний інтелект, який читає думки людей

Про це повідомляє Science Alert.

У тестуванні процесу читання думок узяли участь понад двадцять людей. Учасники вдягали шапочку й мовчки читали. Головний убір записував їхні мозкові хвилі за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ), а потім розшифровував їх у текст.

"Це дослідження - новаторська спроба перекладу необроблених хвиль ЕЕГ безпосередньо в мову, ця подія знаменує собою значний прорив у цій галузі", - сказав комп'ютерний науковець з Технологічного університету Сіднея Чін-Тенг Лін.

Наразі DeWave досягла лише трохи більш як 40% точності на основі одного з двох наборів показників у експериментах, проте це на 3% краще, ніж попередній стандарт перекладу думок із записів ЕЕГ.

Мета дослідників - підвищити точність приблизно до 90%. Саме такий показник відповідає звичайним методам мовного перекладу або програмному забезпеченню розпізнавання мовлення.

Також зазначено, що удосконалена технологія DeWave допоможе пацієнтам з інсультом і паралічем спілкуватися та полегшить користування біонічними протезами.