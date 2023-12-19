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ШІ за допомогою фото очей навчився діагностувати дитячий аутизм зі 100% точністю

19 грудня, 2023 вiвторок
13:30
Технології дитина, очі

Дослідники сфотографували сітківки очей дітей і проаналізували їх за допомогою ШІ, щоб діагностувати аутизм зі 100% точністю. Отримані результати підтверджують доцільність використання ШІ як об'єктивного інструменту скринінгу для ранньої діагностики

Про це повідомляє New Atlas.

У задній частині ока сітківка та зоровий нерв з'єднуються на диску зорового нерва. Оскільки ця структура є продовженням центральної нервової системи, вона є вікном у мозок, і дослідники почали використовувати свою здатність легко і безболісно отримувати доступ до цієї частини тіла для отримання важливої інформації, пов'язаної з роботою мозку.

Дослідники з Медичного коледжу Університету Йонсей у Південній Кореї розробили метод діагностики розладів аутистичного спектра (РАС) та тяжкості симптомів у дітей за допомогою зображень сітківки ока, відфільтрованих за допомогою алгоритму штучного інтелекту.

У дослідженні взяли участь 958 дітей середнім віком 7,8 року, яким сфотографували сітківку ока, отримавши загалом 1 890 зображень. Половина учасників мали діагноз РАС, а половина були контрольною групою, відповідною за віком і статтю. 

Для діагностики РАС на тестовому наборі зображень штучний інтелект міг вибрати дітей з діагнозом РАС із середньою площею кривої робочої характеристики приймача (AUROC), що дорівнювала 1,00. AUROC коливається в межах від 0 до 1. Модель, прогнози якої на 100% невірні, має AUROC 0,0; модель, прогнози якої на 100% вірні, має AUROC 1,0, що вказує на те, що прогнози ШІ в даному дослідженні були на 100% вірні. 

Не було помітного зниження середнього значення AUROC, навіть коли було видалено 95% найменш важливих ділянок зображення - тих, що не включають диск зорового нерва.

"Наші моделі показали перспективні результати в диференціації РАС і ТД (дітей з типовим розвитком - ред.) за допомогою фотографій сітківки, що означає, що зміни сітківки при РАС можуть мати потенційну цінність як біомаркери, - зазначають дослідники. - Цікаво, що ці моделі зберегли середнє значення AUROC на рівні 1,00, використовуючи лише 10% зображення, що містить диск зорового нерва, що вказує на те, що ця область має вирішальне значення для розрізнення РАС і ТД".

Середнє значення AUROC для вираженості симптомів склало 0,74, де AUROC від 0,7 до 0,8 вважається "прийнятним", а від 0,8 до 0,9 - "відмінним".

"Наші результати свідчать про те, що фотографії сітківки можуть надати додаткову інформацію щодо тяжкості симптомів", - зазначають дослідники.

На основі отриманих результатів дослідники стверджують, що їхня модель на основі штучного інтелекту може бути використана як об'єктивний інструмент скринінгу, починаючи з чотирирічного віку. Оскільки сітківка новонароджених продовжує рости до чотирьох років, необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи буде цей інструмент точним для учасників молодшого віку.

  • Дослідники в Австралії будують перший у світі суперкомп'ютер, який зможе обробляти інформацію зі швидкістю людського мозку - мільярди математичних операцій за секунду.

Світ
Наука
Південна Корея
штучний інтелект
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