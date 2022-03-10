На Житомирщині під час обстрілу блокпосту загинули п'ятеро українських військових

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Еспресо.TV.







"Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини, фактично авіаційна війна з Житомирщиною. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG", одна людина загинула, вибуху нафтопродуктів не сталося. Окрім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня в Житомирському районі. П’ять військовослужбовців загинули, двоє поранені", - розповів він.

Очільник ОВА також зазначив, що за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.



Водночас міський голова Житомира Сергій Сухомлин додав, що напередодні російські загарбники обстріляли об’єкти інфраструктури обласного центру. Зокрема, пошкоджена частина водогону в селі Тетерівка, який подає воду місту, але Житомир буде з водою.

Крім того, ворог обстріляв котельню КП "Житомиртеплокомуненерго". Для того, аби вона відновила роботу, знадобиться близько тижня часу.

Нагадаємо, російські окупанти нанесли авіаудар по території селища Селекційне в Харківському районі. Внаслідок ворожих дій загинула 73-річна жінка.