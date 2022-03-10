На Житомирщині під час обстрілу блокпосту загинули п'ятеро українських військових
У результаті обстрілу російськими окупантами блокпосту в селі Стара Котельня в Житомирській області вчора загинули п'ятеро наших військовослужбовців.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Еспресо.TV.
Очільник ОВА також зазначив, що за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.
Водночас міський голова Житомира Сергій Сухомлин додав, що напередодні російські загарбники обстріляли об’єкти інфраструктури обласного центру. Зокрема, пошкоджена частина водогону в селі Тетерівка, який подає воду місту, але Житомир буде з водою.
Крім того, ворог обстріляв котельню КП "Житомиртеплокомуненерго". Для того, аби вона відновила роботу, знадобиться близько тижня часу.
- Нагадаємо, російські окупанти нанесли авіаудар по території селища Селекційне в Харківському районі. Внаслідок ворожих дій загинула 73-річна жінка.
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