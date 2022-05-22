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Головна війна з Росією На Житомирщині російський агент хотів призватися до ЗСУ

На Житомирщині російський агент хотів призватися до ЗСУ

22 травня, 2022 неділя
12:42
війна з Росією СБУ

СБУ виявили російського агента, яких хотів вступити до бойового підрозділу Збройних сил України на Житомирщині, аби працювати на користь загарбника

Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

Відомо, що зловмисника, жителя Київщини, завербували російські служби ще на початку повномасштабного вторгнення, під час тимчасової окупації одного з населених пунктів. Чоловік розповідав загарбникам про місцевість, дислокацію українських захисників й адреси колишніх учасників АТО/ООС.

"Крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин. Утім співробітники СБУ викрили ці плани і затримали зрадника", – йдеться в повідомленні.

Російському агенту повідомили про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також СБУ затримала жителя Краматорського району, який теж був завербований російськими окупантами для збору розвідданих про підрозділи Збройних сил України.

Завданням зловмисника було позначання на карті місця перебування наших військових і переправляти дані у телеграмі.

Командиру Росгвардії заочно повідомлено про підозру в силовому захопленні Запорізької атомної електростанції. Відомо, що зловмисник віддав наказ на захоплення об'єкта, застосовуючи танкові гармати та іншу броньовану техніку.

На Луганщині викрили помічницю судді та секретарку Біловодського районного суду, які допомагали загарбникам, під час тимчасової окупації селища, незаконно переслідувати місцевих жителів і викрадати їх. Зловмисницям повідомлено про підозру. Вирішується питання про їх затримання. 

СБУ викрила працівника столичної лікарні. Встановлюють всіх причетних осіб.

"У Києві до суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

За даними слідства, він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами харчування, закликав "здавати" ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації України представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ", – додають у пресслужбі.

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ЗСУ
агент
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дизертири
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