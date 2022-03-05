На Житомирщині тероборона захопила російську вантажівку з ракетами

Про це повідомила 115 бригада ТрО Житомирської області у Facebook.



Сили тероборони захопили російський вантажний автомобіль, завантажений протитанковими керованими ракетами 9М113 "Конкурс-М".



"ПТУРи, ЗРК, танки - Московія стає найбільшим постачальником озброєння для ЗС України та перегною для української землі", - заявили у ТрО.



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