На Житомирщині тероборона захопила російську вантажівку з ракетами
Тероборона у Житомирській області захопила вантажівку з ракетами для армії РФ
Про це повідомила 115 бригада ТрО Житомирської області у Facebook.
Сили тероборони захопили російський вантажний автомобіль, завантажений протитанковими керованими ракетами 9М113 "Конкурс-М".
"ПТУРи, ЗРК, танки - Московія стає найбільшим постачальником озброєння для ЗС України та перегною для української землі", - заявили у ТрО.
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