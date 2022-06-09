На Житомирщині за час повномасштабної війни 44 громади московського патріархату перейшли до ПЦУ
З 24 лютого до 8 червня на Житомирщині 44 релігійні громади та 8 священників перейшли з московського патріархату до ПЦУ
Про це повідомила Житомирсько-Овруцька єпархія ПЦУ у фейсбуці.
"Станом на 8 червня 2022 року до Житомирсько-Овруцької єпархії Православної Церкви України приєдналося 44 релігійні громади та 8 священнослужителів", - ідеться в заяві.
Зокрема, 8 червня у приміщені Єпархіального Управління, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій прийняв релігійні громади, які перейшли з московського патріархату до ПЦУ. Документи про прийняття до ПЦУ видали Свято-Покровській громаді села Базар Народицького району та Свято-Михайлівська\ій громаді Пилиповичів Новоград-Волинського району.
- 15 травня в Луцьку перший храм перейшов із московського патріархату до ПЦУ.
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