Про це повідомила Житомирсько-Овруцька єпархія ПЦУ у фейсбуці.

"Станом на 8 червня 2022 року до Житомирсько-Овруцької єпархії Православної Церкви України приєдналося 44 релігійні громади та 8 священнослужителів", - ідеться в заяві.

Зокрема, 8 червня у приміщені Єпархіального Управління, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій прийняв релігійні громади, які перейшли з московського патріархату до ПЦУ. Документи про прийняття до ПЦУ видали Свято-Покровській громаді села Базар Народицького району та Свято-Михайлівська\ій громаді Пилиповичів Новоград-Волинського району.

15 травня в Луцьку перший храм перейшов із московського патріархату до ПЦУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb