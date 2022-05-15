У Луцьку перший храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ

Це переший подібний випадок у Луцьку, передає тамтешній Перший канал соціальних новин.

Сьогодні, 15 травня 2022 року, парафіяни церкви вирішили звернутися до предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія з проханням прийняти їх у пряме підпорядкування під опікою митрополита Вінницького та Барського Симеона.

"Парафіяльна рада підтримала таке рішення. Виступів, які б засудили такі дії, у храмі не було. Громада збирала підписи у недільному храмі", - зазначається у повдіомленні.

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13 травня, після скандального зібрання Синоду УПЦ МП, священик Володимир Літвенчук написав у фейсбуці, що очікував від свого керівництва змін у поглядах на загарбників України, але не почув навіть згадки про Путіна чи московського патріарха Кирила.

"Дорогі браття та Сестри! Парафіяни Свято-Благовіщенського храму міста Луцька! Мене дуже здивувало вчорашнє рішення Синоду УПЦ, яке, на мою думку, зовсім не знизило градус в суспільстві і серед священства. Рішення, які були прийняті, нічого не змінили у відношенні до неодноразових звернень духовенства і вірян. Ми всі очікували певних змін у діях і поглядах по відношеню до загарбників нашої Батьківщини і тих, хто їх благословляв і підтримував. Ні Путіна, ні Кіріла вони не згадують і не засуджують, а це означає, що ніякого напрямку про відокремлення від Російської церкви і йти мови не буде, хоча вирішили в близькому часі скликати зібрання, а не Помісний Собор, і цим наші митрополити втрачають можливість зі свого боку запобігти припинити релігійну ворожнечу всередині нашої країни. Зрозуміло стало лише одне, що потрібні нам зараз нові єпископи, монастирі і т.д. Шкода!!! Що це найважливіше!!! Сьогодні боляче дивитися на тих священників і мирян, які все своє життя вірні Христовій Церкві і Богу, залишаються беззахисними і приниженими. Залишається лише одне: що останнє слово за Богом!", - зазначив священик.

Перед цим Володимир Літвенчук був одним із тих волинських священників, які підписали звернення до Предстоятелів Помісних Православних Церков з проханням засудити дії кіріла і позбавити його патріаршого престолу.

Нагадаємо, на тижні, що минає, до ПЦУ перейшли шість парафій Московського патріархату на Житомирщині.

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