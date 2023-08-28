На знак міжнародної підтримки Тайвань у співпраці з Литвою відновив дитячий садок "Рута"

Про це пише tvpworld.com.

Ініціатива з'явилася після того, як міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що українські діти не можуть бути позбавлені права на освіту через агресію авторитарних країн. Тайвань профінансував будівництво дитячого садка в Києві, виділивши 1,2 млн євро, а після завершення робіт над ним було встановлено національний прапор Тайваню. Під час свого візиту до Литви в червні цього року заступник міністра закордонних справ Лі Чунь оголосив, що Тайвань і Литва досягли спільної домовленості про надання допомоги Україні. Тайвань пообіцяв виділити 5 млн доларів, приєднавшись до внеску Литви у розмірі 7,7 млн доларів, які будуть спрямовані на проєкт реконструкції України під керівництвом литовського Центрального агентства з управління проєктами (CPMA). Проєкт охоплює реконструкцію школи та вищезгаданого дитячого садка, що має на меті сприяти поверненню близько тисячі дітей до закладів освіти до початку навчального року. 25 серпня Міністерство закордонних справ Литви опублікувало пост у Facebook, в якому відзначило значний внесок Тайваню в реконструкцію дитячого садка "Рута".

Деталізуючи свою співпрацю, міністерство закордонних справ пояснило, що в той час, як Литва займалася будівництвом шкільних приміщень, Тайвань зі свого фонду в розмірі 5 млн доларів виділив близько 1,3 млн доларів (що еквівалентно 1,2 млн євро) на облаштування зовнішнього ландшафту та дитячих майданчиків.

Наголошуючи на важливості освіти, МЗС підкреслило, що діти — це майбутнє нації. Багато українських шкіл було зруйновано внаслідок російського вторгнення. Тайвань глибоко цінує виховання молодого покоління, тому вважає, що українські діти не повинні бути позбавлені права на освіту через утиски з боку авторитарних режимів. Цей принцип лежить в основі рішучої підтримки України з боку Тайваню.

16 серпня посол Представництва Тайваню в Польщі Шарон С.Н. Ву підписав угоду з мером Бучі Анатолієм Федоруком, в якій пообіцяв підтримку Тайваню у відновленні українського міста. Тайвань обіцяє виділити 600 000 доларів США на будівництво бомбосховищ та реконструкцію дитячих спортивних шкіл у Бучі. Цей крок відображає солідарність Тайваню з Україною, оскільки обидві країни цінують демократію та свободу. Раніше, у квітні 2022 року, Тайвань допоміг Бучі у відновленні кількох укриттів, дитячого садка та кількох житлових будинків, що принесло користь понад 1 000 домогосподарствам.

Тайвань і Україна, які стикаються із загрозами з боку експансіоністських авторитарних держав, знайшли спільні точки дотику. Уряд Тайваню прагне співпрацювати з такими демократичними країнами-однодумцями, як Литва, об'єднуючи ресурси та зусилля, щоб допомогти відновити Україну та зміцнити її суспільну стійкість.