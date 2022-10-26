На звільнених від окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл, - Мінреінтеграції

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

У результаті пошукової роботи на звільнених від окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл. Так, лише в одному Ізюмі Харківської області на місці одного з наймасовіших поховань було ексгумовано 450 тіл.

Крім того, відкриваються шокуючі факти звірств російських загарбників. Серед загиблих виявлено не лише українських захисників, а й цивільних, серед яких - діти.

Наразі триває робота із силовими структурами, піротехніками, а також із пошуковими групами, створеними при ОВА.

"Це - чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!" – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

20 жовтня повідомили, що на звільнених територіях Донеччини ексгумували 146 тіл.

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