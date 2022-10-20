У Лимані завершено ексгумацію на найбільших похованнях: виявлено 146 тіл

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"Поліціянти завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після звільнення від російського агресора було виявлено два масових поховання. В одній локації були поховані цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, у Лимані виявлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах області таких поховань виявлено вже 58. Поліція щодня отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. Проте до частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки що немає.

Нині на звільнених територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п’ятеро дітей. Серед ексгумованих цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

В поліції зазначили, що попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди загинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз.

Поліція Донеччини звертається до родичів осіб, які загинули під час захоплення росіянами Лиманської громади, здати біологічні зразки для ДНК-екпертизи. Це можна зробити в найближчому відділенні поліції.

Нагадаємо, Зеленський 2 жовтня повідомив, що місто Лиман, що на Донеччині, повністю зачищене від окупантів

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