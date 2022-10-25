На звільненій території Донеччини виявили тіла трьох загиблих під час окупації

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Тіло одного із загиблих виявили у Ставках, а ще двох - у Дробишеві. Також за добу 24 жовтня на Донеччині в Бахмуті від рук росіян загинуло семеро цивільних.

Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині росіяни вбили 1095 мирних мешканців, ще 2468 - зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі неможливо порахувати.

24 жовтня ЗСУ відбили атаки російської армії на Луганщині та Донеччині та витіснили її з окремих населених пунктів.