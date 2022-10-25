На звільненій території Донеччини виявили тіла трьох загиблих під час окупації
За добу на звільнених територіях Донеччини виявила тіла трьох людей, які загинули під час окупації
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Тіло одного із загиблих виявили у Ставках, а ще двох - у Дробишеві. Також за добу 24 жовтня на Донеччині в Бахмуті від рук росіян загинуло семеро цивільних.
Загалом за час повномасштабної війни на Донеччині росіяни вбили 1095 мирних мешканців, ще 2468 - зазнали поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі неможливо порахувати.
- 24 жовтня ЗСУ відбили атаки російської армії на Луганщині та Донеччині та витіснили її з окремих населених пунктів.
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