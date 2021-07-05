НАБУ і САП завершили розслідування у справі ВіЕйБі Банку

Про це повідомила пресслужба НАБУ.



Згідно з повідомленням, НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України (НБУ) ВіЕйБі Банку.



Зазначається, що мова йде про дев'ять посадовців НБУ, зорема, першого заступника голови регулятора, ексзаступника голови правління банку, заступника директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку, а також трьох посадових осіб приватних компаній, пов'язаних з бенефіціарними власниками ВіЕйБі Банку.



Крім того, розслідування за підозрою ще трьох осіб - фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ВіЕйБі Банку виділене в окремі провадження, які зупинені у зв'язку з розшуком цих осіб.



За інформацією слідства, в жовтні 2014 року ВіЕйБі Банк був віднесений до категорії проблемних банків. Його керівництво звернулося до Нацбанку з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча ВіЕйБі банк не подав всіх необхідних документів, правління регулятора, всупереч вимогам законодаства, погодилось на його пропозицію.



Зазначається, що при цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 76,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених банком. Попри це службові особи надали банку 1,2 млрд грн стабкредиту на додачу вже отриманих раніше 3 млрд грн кредитів від регулятора. Через 40 днів після цього НБУ визнав ВіЕйБі Банк неплатоспроможним. Стабілізаційний кредит, отриманий терміном на два роки, банк також не повернув.

У пресслужбі нагадали, що розслідування цих фактів НАБУ здійснювало з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Генеральним слідчим управлінням (ГСУ) Нацкомісії, працівники якого закрили провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами НАБУ.