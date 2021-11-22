13 квартир у Києві, два будинки, 27 земельних ділянок: НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн
У понеділок, 22 листопада, детективи НАБУ вручили народному депутату України повідомлення про підозру в недекларуванні майна на суму майже 60 млн грн
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Нардеп не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується", - розповіли в НАБУ.
За даними слідчих, нардеп не задекларував 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.
Загалом незадеклароване майно нардепа детективи НАБУ оцінили у понад 59,5 млн грн.
Підозру депутату вручили за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації).
Ця стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу від 3 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Водночас журналісти програми "Схеми" повідомляють із посиланням на джерелу в НАБУ, що йдеться про депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова. Підозру йому вручили в рамках кримінального провадження, яке НАБУ розпочало після виходу розслідування "Схем" у квітні 2021 року.
На початку листопада 2021 року детективи НАБУ прийшли з обшуком до маєтку в котеджному містечку "Сонячна долина" на Київщині, записаного на цивільну дружину Шахова. У момент проведення обшуку нардеп перебував у помешканні. Згодом у коментарі "Схемам" він заявив, що влада "завжди переслідувала його як народного депутата і волонтера".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе