13 квартир у Києві, два будинки, 27 земельних ділянок: НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.



"Нардеп не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей. Також в декларацію не внесено дані про будинок і земельну ділянку, якою фактично, як з’ясувало слідство, нардеп користується", - розповіли в НАБУ.



За даними слідчих, нардеп не задекларував 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.



Загалом незадеклароване майно нардепа детективи НАБУ оцінили у понад 59,5 млн грн.



Підозру депутату вручили за ч. 2. ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації).



Ця стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу від 3 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Водночас журналісти програми "Схеми" повідомляють із посиланням на джерелу в НАБУ, що йдеться про депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова. Підозру йому вручили в рамках кримінального провадження, яке НАБУ розпочало після виходу розслідування "Схем" у квітні 2021 року.



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