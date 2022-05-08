"Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехопила розмову окупанта із Херсонщини

Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.

У розмові військовий РФ розповідає, що його колеги почали займатися рекетом, на блокпосту вимагають по тисячі за проїзд.

"Наш блокпост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР", – говорить окупант.

Також на Херсонщині армія РФ пиячить, після цього влаштовують розваги зі зброєю та ножами на смерть.

"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором – порезали друг друга…", – додає військовий РФ.

На запитання про повернення відповідає, що буде до 9 травня, утім не 2022, а 2023 року.

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