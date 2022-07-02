Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.

Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.

27 квітня повідомлялося, що Валерій Гєрасімов відправився особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.

26 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся із угрупованням військ РФ, яке задіяне у війні з Україною.

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