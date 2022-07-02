Начальник генштабу РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке воює в Україні
Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов влаштував перевірку в угрупованні військ, які беруть участь у війні проти України
Про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.
Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.
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27 квітня повідомлялося, що Валерій Гєрасімов відправився особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку.
- 26 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся із угрупованням військ РФ, яке задіяне у війні з Україною.
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