Начальник штабу полку сказав, як можна допомогти "Азову"
Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів про рахунки, на які українці можуть надсилати кошти, щоб допомогти азовцям пройти реабілітацію
Про це він розповів на пресконференції командирів полку "Азов" в етері телеканалу "Еспресо"
"Існує декілька рахунків, на які волонтери та українці можуть надсилати кошти. Один із них - "Ангели Азову". Кошти з цього спецрахунку направляються на реабілітацію азовців та допомоги їх сімʼям. Потрібно розуміти, що за допомогою волонтерських коштів зараз забезпечуються сімʼї загиблих військовослужбовців. Тобто, дружинам з дітьми, в яких загинули чоловіки, така допомога дуже потрібна", - пояснив Кротевич
Начальник штабу "Азову" також повідомив, на який рахунок українці можуть надсилати кошти для безпосередньої допомоги полку.
"Що стосується допомоги безпосередньо полку "Азов", то реквізити ви можете знайти в телеграм каналі полку. Кошти з цих рахунків будуть направлені на закупівлю спорядження та озброєння полку", - додав він.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.
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