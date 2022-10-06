Начальник штабу полку сказав, як можна допомогти "Азову"

Про це він розповів на пресконференції командирів полку "Азов" в етері телеканалу "Еспресо"



"Існує декілька рахунків, на які волонтери та українці можуть надсилати кошти. Один із них - "Ангели Азову". Кошти з цього спецрахунку направляються на реабілітацію азовців та допомоги їх сімʼям. Потрібно розуміти, що за допомогою волонтерських коштів зараз забезпечуються сімʼї загиблих військовослужбовців. Тобто, дружинам з дітьми, в яких загинули чоловіки, така допомога дуже потрібна", - пояснив Кротевич



Начальник штабу "Азову" також повідомив, на який рахунок українці можуть надсилати кошти для безпосередньої допомоги полку.



"Що стосується допомоги безпосередньо полку "Азов", то реквізити ви можете знайти в телеграм каналі полку. Кошти з цих рахунків будуть направлені на закупівлю спорядження та озброєння полку", - додав він.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників. Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb