Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що міжнародна військова коаліція, очолювана США, повідомила, що вона провела оперативні навчання, під час яких було знищено "безпілотну авіаційну систему" на базі Айн-ель-Асад.

Однак іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри, досі не відомо, неясно, чи він переносив він вибухівку. Джерела додали, що про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Відомо, що місією міжнародної військової коаліції названо боротьбу з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку та Сирії.

20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових.

21 листопада курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по Півдні Туреччини. За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет. А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.

Пізніше Сполучені Штати відреагували на проведення Туреччиною операції проти курдів у Сирії й Іраку. Тож Вашингтон закликав до деескалації у Сирії.

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