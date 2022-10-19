Над Чернігівщиною ППО збила дві російські ракети
19 жовтня стало відомо, що Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети армії Росії над Чернігівською областю
Про це інформує Оперативне командування "Північ".
"Сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети. Наші оборонці завжди на варті! Разом до перемоги!" - прокоментувала пресслужба.
- 18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.
- Близько другої години дня 19 жовтня на Київщині працювала Протиповітряна оборона.
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