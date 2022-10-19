Про це інформує Оперативне командування "Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети. Наші оборонці завжди на варті! Разом до перемоги!" - прокоментувала пресслужба.

18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.

Близько другої години дня 19 жовтня на Київщині працювала Протиповітряна оборона.

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