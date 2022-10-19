На Київщині працює ППО
Близько другої години дня 19 жовтня на Київщині працювала Протиповітряна оборона
Про це інформує в телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО", - написав Кулеба.
Повітряна тривога в Київській області розпочалася об 12:50.
- Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що від обстрілів української енергетичної інфраструктури 18 жовтня шестеро людей зазнали поранень, а одна людина загинула.
- Кличко повідомив, що через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва.
- 18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.
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