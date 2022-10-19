Про це інформує в телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО", - написав Кулеба.

Повітряна тривога в Київській області розпочалася об 12:50.