Про це інформує ОК "Південь".

За даними ОК, наразі цілком можливою є зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні.



Крім того, вранці 8 липня окупанти обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Влучили в обʼєкт інфраструктури. Також росіяни вкотре використали понад десяток заборонені касетних та фугасних снарядів.



Попередньо, постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.



ОК "Південь" також інформує, що російські війська продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України. Наразі в акваторії моря перебувають 4 надводних, 2 підводних ракетоносії і 3 великих десантних кораблів.



"Не наражайте себе на небезпеку. Оперативно і правильно реагуйте на сигнали повітряних тривог, не порушуйте норм правового режиму воєнного стану, дотримуйтесь встановлених обмежень – це збереже вам життя", - наголошує ОК.

Зазначається також, що ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, проте контролюється українськими військами. Уночі ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали потужних ударів по двох командних пунктах російської армії.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb