Над Чорним морем збито російський безпілотник
Ввечері, 30 вересня, українські захисники збили російський безпілотник над Чорним морем
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Одещина. Мінус ворожий БпЛА. Дякуємо ППО", - написав Братчук.
Інформацію також підтвердили в ОК "Південь". Над Чорним морем було збито "Орлан-10".
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