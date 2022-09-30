Над Чорним морем збито російський безпілотник

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Мінус ворожий БпЛА. Дякуємо ППО", - написав Братчук.

Інформацію також підтвердили в ОК "Південь". Над Чорним морем було збито "Орлан-10".

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