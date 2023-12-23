Над Кіровоградщиною збили російські ракети: пошкоджено дахи, паркани та автівки
Вранці 23 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Унаслідок цього пошкоджені дахи, паркани та автівки
Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
"Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба.
Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
- Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей знищено усі дев'ять "шахедів".
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