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Головна війна з Росією Над Одещиною ППО збила дві російські крилаті ракети

Над Одещиною ППО збила дві російські крилаті ракети

18 червня, 2022 субота
08:30
війна з Росією ППО збили

18 червня підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети, якими окупанти атакували Одеську область з окупованого Криму

Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.   

За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" ворог у ніч проти 18 червня атакував Одещину крилатими ракетами.

Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму,  були знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони.

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Одеса
Крим
Одеська область
ППО
Одещина
ракети
ракетний удар
протиповітряна оборона
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