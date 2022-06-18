Над Одещиною ППО збила дві російські крилаті ракети
18 червня підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети, якими окупанти атакували Одеську область з окупованого Криму
Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.
За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" ворог у ніч проти 18 червня атакував Одещину крилатими ракетами.
Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони.
- 17 червня над Запорізькою областю українська протиповітряна оборона знешкодила російську ракету.
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