Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

За офіційною інформацією оперативного командування "Південь" ворог у ніч проти 18 червня атакував Одещину крилатими ракетами.

Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони.

17 червня над Запорізькою областю українська протиповітряна оборона знешкодила російську ракету.

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