Надійшли перші світлини Меркурія від BepiColombo

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ЄКА), передає Еспресо.TV з посиланням на українську службу Бі-бі-сі.

Зонд пролетів над поверхнею планети на висоті 200 км і повернувся у глибокий космос.

В агенстві пояснили, що BepiColombo здійснив перший з шести запланованих прольотів біля Меркурія, під час яких постійно змінюватиме свою траєкторію.



"Загалом BepiColombo має пролетіти 9 млрд км - це вдвічі більше, ніж радіус всієї Сонячної системи", - зазначається в повідомленні.

Інтенсивність сонячного випромінювання на Меркурії приблизно у 10 разів вища, ніж на Землі. Апарату доведеться працювати в умовах як екстремально низьких, так і екстремально високих температур (від -180 до +450 °C)

Науковці сподіваються, що паралельні наукові програми дозволять розгадати безліч загадок, пов'язаних з планетою. Однією з них є залізне ядро, що складає 60% маси Меркурія. Наука поки не може пояснити, чому на планеті такий тонкий кам'яний шар.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb