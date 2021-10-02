Надійшли перші світлини Меркурія від BepiColombo
Космічний апарат BepiColombo здійснив перший проліт повз Меркурій, що є найменш вивченою планетою Сонячної системи
Про це повідомило Європейське космічне агентство (ЄКА), передає Еспресо.TV з посиланням на українську службу Бі-бі-сі.
Зонд пролетів над поверхнею планети на висоті 200 км і повернувся у глибокий космос.
В агенстві пояснили, що BepiColombo здійснив перший з шести запланованих прольотів біля Меркурія, під час яких постійно змінюватиме свою траєкторію.
"Загалом BepiColombo має пролетіти 9 млрд км - це вдвічі більше, ніж радіус всієї Сонячної системи", - зазначається в повідомленні.
Інтенсивність сонячного випромінювання на Меркурії приблизно у 10 разів вища, ніж на Землі. Апарату доведеться працювати в умовах як екстремально низьких, так і екстремально високих температур (від -180 до +450 °C)
Науковці сподіваються, що паралельні наукові програми дозволять розгадати безліч загадок, пов'язаних з планетою. Однією з них є залізне ядро, що складає 60% маси Меркурія. Наука поки не може пояснити, чому на планеті такий тонкий кам'яний шар.
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