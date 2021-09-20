Наєв: Загроза повномасштабного вторгнення РФ на українські території залишається
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що нарощування Російською Федерацією воєнного потенціалу навколо України та відпрацювання наступальних дій засвідчують, що загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються
Про це він заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна.
"З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі за наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються. Проте дія міжнародних санкцій та підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку РФ", - наголосив Наєв.
Він вважає, що у найближчій перспективі Росія продовжить вживати гібридні заходи впливу на нашу державу, зосереджуючи зусилля на підтриманні керованої нестабільної ситуації на сході України, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в середині України та завоювання переваги в інформаційному просторі.
Наєв зауважив, що органами української розвідки постійно аналізується обстановка, а військове командування готове до змін рівня загроз та адекватного реагування на них.
"На фоні відсутності у противника тактичних успіхів командування окупаційних військ продовжує пошук найбільш ефективної тактики дій. На теперішній час підтверджується поєднання противником дій воєнного характеру з одночасним проведенням заходів інформаційно-психологічного впливу. В окремих випадках противник, нехтуючи Мінськими домовленостями, став частіше застосовувати заборонені зразки озброєння, у тому числі по цивільних об’єктах", - заявив Наєв.
Він вважає, що основна мета таких провокацій – продемонструвати силу, безкарність і зухвалість. Своїми діями окупанти намагаються спровокувати військове командування операції Об’єднаних сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з боку України. Особлива увага приділяється викривленому висвітленню у ЗМІ обстановки та звинуваченням вищого військово-політичного керівництва України у штучному загостренні ситуації на лінії розмежування, наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.
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