Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами
Компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
"Нафтогаз України" успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, – 77% інвесторів проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.
"Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)", – сказано в повідомленні.
Поза тим, власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.
Тому найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії, — наголошено у повідомленні.
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