Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Нафтогаз України" успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, – 77% інвесторів проголосували "за" і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

"Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)", – сказано в повідомленні.

Поза тим, власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії.

Тому найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії, — наголошено у повідомленні.

29 серпня голова Нафтогазу Юрій Вітренко попередив, що на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

27 серпня Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури. За його словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд продовжує ремонтні роботи на критичній інфраструктурі та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності на зараз – 75%.

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