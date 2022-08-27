Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури
Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив понад 1,4 млрд грн на вирішення можливих проблем із тепло- та водопостачанням
Про це він повідомив у себе в телеграмі.
За його словами, опалювальний сезон у 2022 році буде найскладнішим за останні роки. Саме тому Кабмін виділив на вирішення можливих проблем із водо- та теплопостачанням понад 1,4 млрд гривень.
"Уряд 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", - пише Шмигаль.
Також, за його словами, Уряд продовжує ремонтні роботи на критичній інфраструктурі та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності на зараз – 75%.
- 17 серпня Шмигаль заявив, що Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів на закупівлю газу для опалювального сезону.
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