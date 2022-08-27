Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури

Про це він повідомив у себе в телеграмі.

За його словами, опалювальний сезон у 2022 році буде найскладнішим за останні роки. Саме тому Кабмін виділив на вирішення можливих проблем із водо- та теплопостачанням понад 1,4 млрд гривень.

"Уряд 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", - пише Шмигаль.

Також, за його словами, Уряд продовжує ремонтні роботи на критичній інфраструктурі та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності на зараз – 75%.

17 серпня Шмигаль заявив, що Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів на закупівлю газу для опалювального сезону.