Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.

Як йдеться у повідомленні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віце-прем'єру - міністерці фінансів Канади Христі Фріланд за допомогу Україні в 450 млн канадських доларів ($315,3 млн).

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, віце-прем'єр-міністерці фінансів Канади Христі Фріланд й усьому канадському народу за непохитну підтримку України в боротьбі за свободу та демократію", - пише Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, до 1 млрд канадських доларів ($773 млн) позики, що надійшли до Держбюджету України 17 червня, Канада додасть ще 450 млн ($315,3 млн). Кабінет Міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади, представленої міністром фінансів. Ці кошти надійдуть до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

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