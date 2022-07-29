Україна зможе отримати від Канади додаткові 450 млн канадських доларів
До 1 млрд канадських доларів позики, що надійшли до Держбюджету України 17 червня Канада додасть ще 450 млн
Про це інформує Міністерство фінансів України
Ці кошти надійдуть до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.
Як сказано на сайті Мінфіну, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від Її Величності Королеви від імені Канади, представленої Міністром фінансів.
Зокрема цитуємо: "Проект постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол США) ".
- 28 червня канадський сенат схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.
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