На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - глава "Нафтогазу"

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Вітренко також порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.

Глава "Нафтогазу" підкреслив, що багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні кошти для імпорту газу.

"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", - підкреслив Вітренко.

Також він додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд кубометрів газу, в іншому випадку "деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно".

27 серпня Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури. За його словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Уряд продовжує ремонтні роботи на критичній інфраструктурі та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності на зараз – 75%.

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