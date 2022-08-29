На українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, - глава "Нафтогазу"
Жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C
Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю The Guardian.
За його словами, температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
Вітренко також порадив українцям запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10 градусів.
Глава "Нафтогазу" підкреслив, що багато аспектів проведення опалювального сезону залежать від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні кошти для імпорту газу.
"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", - підкреслив Вітренко.
Також він додав, що Україні необхідно закупити ще 2 млрд кубометрів газу, в іншому випадку "деякі домогосподарства не отримають достатньо тепла і буде дуже холодно".
- 27 серпня Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури. За його словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Уряд продовжує ремонтні роботи на критичній інфраструктурі та іншу підготовку до опалювального сезону. Стан готовності на зараз – 75%.
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