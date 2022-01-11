Нафтогаз - питання заробітку влади, він не виконує жодних функцій, - екснардеп Голуб
Екснардеп Владислав Голуб вважає, що компанія НАК "Нафтогаз України" не потрібна, це лише інструмент для заробітку влади
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Для мене очевидна така річ - риба гниє з голови. Я поки був народним депутатом про це публічно казав, і зараз про це кажу і буду далі казати. Така структура як НАК "Нафтогаз" взагалі не потрібна. Цю структуру створив в свій час пан (політик, перший голова правління НАК, - ред.) Бакай під себе, для того просто, щоб заробляти", - сказав Голуб.
На його думку, газовий бізнес в Україні, це завжди бізнес влади.
"Вони його передають від влади до влади і завжди це питання заробляння для влади. От які функції - оперативні, менеджерські виконує НАК "Нафтогаз". Абсюлютно ніяких, нуль. Але ми знаємо про зарплати, які там є. Ми всі знаємо про ті бонуси, які виплачуються. По факту, НАК "Нафтогаз" - у нього немає розпорядчих функцій. Укргазвидобування займається видобутком газу, Укртрансгаз займається транспортуванням. Яка функція Нафтогазу?", - підсумував екснардеп.
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