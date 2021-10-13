Нафтогаз почав пропонувати бюджетним установам фіксовану ціну нижче ринкової до кінця 2022 року, - Вітренко

Про це голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав у Facebook.



"Відсьогодні Нафтогаз як один із учасників газового ринку пропонує новий продукт для бюджетних організацій - фіксовану ціну на газ 13,7 грн/куб.м (без ПДВ і транспортування) до кінця 2022 року", - написав Вітренко.



За його словами, на ринку склалася ситуаці, яка показує, що механізм його регулювання потребує удосконалення. Так, бюджетні організації стикнулися з тим, що постачальники або не виходять на Prozorro, або пропонують ціни. непідйомні для місцевих бюджетів, чи взагалі відмовляються від виконання обов'язків.



Відтак Нафтогаз пропонуватиме новий бюджетний продукт для бюджетних організацій - середньостроковий контракт на постачання газу за ціною, суттєво нижчу за ринкову, - 13,7 грн/куб.м без ПДВ і вартості транспортування.



"Це зручно для клієнтів, які можуть не хвилюватися про коливання цін щомісяця і планувати свої бюджети. Однак Нафтогаз не претендує на монополію. Бюджетні організації можуть обирати будь-якого іншого постачальника", - наголосив Вітренко.



Наразі, зазначив голова Нафтогазу, новим контрактом зможуть скористатися майже 7,5 тис. бюджетних установ, які загалом споживають майже 1,5 млрд куб.м газу.

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