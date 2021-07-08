Нафтогаз призупинив дію тарифного плану "Місячний"
Нафтогаз з 1 липня призупинив дію тарифного плану "Місячний" через відсутність заявок клієнтів на його підключення
Про це у Facebook повідомила пресслужба газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".
"Із 1 липня ми призупинили дію тарифного плану "Місячний" з огляду на те, що компанія не отримує заявки на зміну тарифного плану і станом на сьогоднішній день не бачить потенційної вигоди у переході клієнтів на обслуговування за умовами "Місячного", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зауважили, що у червні ціна за місячним тарифним планом була опублікована у якості індикативу - умовного орієнтиру, який демонстрував загальну тенденцію зростання цін на українському та європейському ринку.
При цьому, зазначили у пресслужбі, підключення до цього тарифного плану відбувалося виключно за бажанням клієнта і станом на початок липня Нафтогаз не обслуговував жодного клієнта на умовах цього тарифного плану.
Водночас у компанії підкреслили, що у липні ціна для комерційних клієнтів Нафтогазу не змінилася. За тарифом "Фіксований" вона складає 7,96 грн/куб.м в рамках річного тарифного плану "Фіксований". Також не змінюються умови у клієнтів, які підключили тарифний план "Річний" у минулому році.
Крім того, у пресслужбі додали, що компанія продовжує роботу над розробкою сезонної пропозиції для побутових клієнтів.
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