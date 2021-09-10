Нафтогаз сплатив до бюджету 3 млрд грн за ухилення від податків, – Фіскальна служба

Про це повідомила пресслужба ДФС.



"Протягом декількох місяців правоохоронці зібрали беззаперечні докази вчинення службовими особами зазначеної державної компанії умисних дій з ухилення від сплати понад 3 млрд грн. податків", - йдеться у повідомленні.



У Нафтогазі, зрештою, погодилися з аргументами слідства та сукупністю зібраних доказів і сплатили до державного бюджету податок на додану вартість розміром понад 3 млрд грн. Документальне оформлення завершення процедури розмитнення природного газу та сплати коштів до бюджету триває, кажуть в ДФС.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Нафтогазу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та обрання їм запобіжних заходів.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



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