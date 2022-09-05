Про це Олексій Кучеренко повідомив у Facebook.

"За інформацією народного депутата, гроші виплатили Юрію Вітренку, Андрію Коболєву, Сергію Переломі, Отто Ватерландеру, Петрусу Ван Дрілу та Ярославу Теклюку.

"Дані з річного звіту Нафтогазу за 2021 рік. Нагадую – у березні 2020 року уряд уклав 4-річний контракт із Коболєвим. У травні 2021 року контракт був розірваний через збитковість Нафтогазу. Сума компенсації Коболєву – 347,4 млн гривень", – написав нардеп.

За його словами, окремим рядком йдуть "космічні компенсації за видатні заслуги панам Переломі, Ватерландеру та іншим членам правління".

31 серпня Нафтогаз домовився про відтермінування виплат за боргами.

29 серпня голова Нафтогазу Юрій Вітренко попередив, що на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.