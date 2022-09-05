Нафтогаз виплатив членам правління понад пів мільярда, — Олексій Кучеренко
Народний депутат стверджує, що з цієї суми 347 млн гривень отримав Андрій Коболєв як компенсацію за розірваний контракт
Про це Олексій Кучеренко повідомив у Facebook.
"За інформацією народного депутата, гроші виплатили Юрію Вітренку, Андрію Коболєву, Сергію Переломі, Отто Ватерландеру, Петрусу Ван Дрілу та Ярославу Теклюку.
"Дані з річного звіту Нафтогазу за 2021 рік. Нагадую – у березні 2020 року уряд уклав 4-річний контракт із Коболєвим. У травні 2021 року контракт був розірваний через збитковість Нафтогазу. Сума компенсації Коболєву – 347,4 млн гривень", – написав нардеп.
За його словами, окремим рядком йдуть "космічні компенсації за видатні заслуги панам Переломі, Ватерландеру та іншим членам правління".
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