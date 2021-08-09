Нафтогаз запустив новий тарифний план для побутових клієнтів на опалювальний сезон: умови і вартість

Про це повідомила пресслужба ГК "Нафтогаз України".



Згідно з повідомленням, з 9 серпня побутові клієнти Нафтогазу можуть підключитися до нового тарифного плану "Комфортний сезон". Він дозволяє сплачувати за газ рівними частинами щомісячно за ціною 7,96 грн/куб.м з урахуванням ПДВ та без урахування вартості розподілу. Така ціна є фіксованою на весь опалювальний сезон.



У пресслужбі пояснили, що загальна сума сплати у новому тарифному плані визначається під час підключення клієнта - відповідно до об'єму газу, який мешканці конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону. Протягом семи місяців клієнт платитиме рівними частинами, тобто одну сьому від вартості зарезервованого об'єму газу.



Необхідний на опалювальний сезон об'єм газу розраховується з огляду на історичні дані про використання газу клієнтом та відповідно до його типу споживання, серед яких "Приготування їжі" з обсягом від 50 до 200 куб.м газу/місяць, "Приготування їжі та підігрів води" - 150 - 500 куб.м газу на місяць, а також "Опалення" - 800 - 20 тис. куб.м газу на місяць.



У пресслужбі зазначили, що оплачувати тарифний план необхідно один раз на місяць. Якщо сплачувати за газ до 15 числа кожного місяця через особистий кабінет, можна отримати знижку 1%, яка нараховується на особовий рахунок та автоматично враховується під час платежу у наступному місяці. Так, з цією знижкою клієнт сплачує за газ за ціною 7,88 грн/куб.м із ПДВ.



Зазначається, що тарифний план діятиме протягом всього опалювального сезону - з 1 жовтня до 30 квітня. Перехід на нього можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. За бажанням клієнт також може змінити цей тарифний план на будь-яку іншу доступну пропозицію компанії.

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