"Нагадує ІДІЛ": в Латвії пояснили, чому ЄС має визнати Росію спонсором тероризму
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс знову закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу"
Відповідну заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico.
"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", – пояснив він.
Рінкевич додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.
"Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а Росія нічим не відрізняється", – підсумував він.
Заява глави латвійського МЗС пролунала після обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.
- Пізніше правозахисник Лисянський зазначив, що за два дні до трагедії росіяни етапували з Оленівки тих, кого не хотіли вбити. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе