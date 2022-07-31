"Нагадує ІДІЛ": в Латвії пояснили, чому ЄС має визнати Росію спонсором тероризму

Відповідну заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", – пояснив він.

Рінкевич додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.

"Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а Росія нічим не відрізняється", – підсумував він.

Заява глави латвійського МЗС пролунала після обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb