Нагірний Карабах: Блінкен закликав Алієва припинити вогонь та запевнив Вірменію у підтримці

Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Спочатку був опублікований заклик до припинення вогню від імені Блінкена.

"США глибоко стурбовані військовими діями Азербайджану в Нагірному Карабасі та закликають негайно припинити ці дії. Вони погіршують і без того жахливу гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та підривають перспективи миру", - йдеться у повідомленні.

Блінкен зазначив, що використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним і суперечить зусиллям створити умови для справедливого та гідного миру в регіоні.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і до поважного діалогу між Баку та представниками населення Нагірного Карабаху", - підсумував він.

Потім держсекретар США провів перемовини з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.