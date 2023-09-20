Нагірний Карабах: Блінкен закликав Алієва припинити вогонь та запевнив Вірменію у підтримці
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху
Про це повідомляє сайт Держдепу США.
Спочатку був опублікований заклик до припинення вогню від імені Блінкена.
"США глибоко стурбовані військовими діями Азербайджану в Нагірному Карабасі та закликають негайно припинити ці дії. Вони погіршують і без того жахливу гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та підривають перспективи миру", - йдеться у повідомленні.
Блінкен зазначив, що використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним і суперечить зусиллям створити умови для справедливого та гідного миру в регіоні.
"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і до поважного діалогу між Баку та представниками населення Нагірного Карабаху", - підсумував він.
Потім держсекретар США провів перемовини з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
"Держсекретар підкреслив, що немає військового рішення і що сторони повинні відновити діалог для вирішення невирішених розбіжностей між Баку та етнічними вірменами в Нагірному Карабасі. Секретар відзначив висловлену Алієвим готовність припинити військові дії та провести зустріч представників Азербайджану та населення Нагірного Карабаху, наголосивши на необхідності зробити це негайно", - йдеться у заяві прессекретаря Блінкена.
Також він поговорив з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
"Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати закликають Азербайджан негайно припинити військові дії та негайно повернутися до діалогу. Він сказав прем'єр-міністру Пашиняну, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Вірменії", - заявили у Держдепі.
- У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
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