Награбоване на Херсонщині майно окупанти відправляють у Крим, – Денісова
Награбоване в українців у Херсонській області майно загарбники відправляють до тимчасово окупованого Криму
Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
"Загарбники не допускають до області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова", – йдеться в повідомленні.
Омбудсменка також уточнила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на захоплених територіях – це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
- Раніше також повідомляли, що росіяни мають намір провести псевдореферендум щодо створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня.
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