Накатані вперше пояснив, чому програв Ломаченку

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Масайоші Накатані.



Масайоші Накатані вперше прокоментував свій бій з Ломаченком.



"Ломаченко показав сильний виступ. Підтримка в залі була відмінною, але прикладених зусиль з мого боку виявилося недостатньо. Дякую уболівальникам", - написав Масайоші Накатані.

Бій між Ломаченком та Накатані відбувся 27 червня у Лас-Вегасі (США). Українець у п'ятому раунді відправив японця у нокдаун, а дев'ятому - примусив рефері зупинити побиття суперника та зафіксувати перемогу технічним нокаутом.

На момент зупинки поєдинку Ломаченко лідирував за очками на картках усіх трьох суддів - 80:71, 80:71 та 78:73.

Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з американцем Теофімо Лопесом.

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