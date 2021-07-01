Накатані вперше пояснив, чому програв Ломаченку
Японець Масайоші Накатані вважає, що він приклав недостатньо сил у бою проти колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Масайоші Накатані.
Масайоші Накатані вперше прокоментував свій бій з Ломаченком.
"Ломаченко показав сильний виступ. Підтримка в залі була відмінною, але прикладених зусиль з мого боку виявилося недостатньо. Дякую уболівальникам", - написав Масайоші Накатані.
Бій між Ломаченком та Накатані відбувся 27 червня у Лас-Вегасі (США). Українець у п'ятому раунді відправив японця у нокдаун, а дев'ятому - примусив рефері зупинити побиття суперника та зафіксувати перемогу технічним нокаутом.
На момент зупинки поєдинку Ломаченко лідирував за очками на картках усіх трьох суддів - 80:71, 80:71 та 78:73.
- Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з американцем Теофімо Лопесом.
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