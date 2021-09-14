Накопичувальні пенсії будуть фінансуватися коштом громадян України, інших варіантів немає, – Козак
Фінансист, інвестиційний банкір Тарас Козак заявив, що накопичувальна пенсійна система України буде фінансуватися коштом українців, які працюють
Інвестиційний банкір повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“Частина внесків буде забиратися в межах єдиного соціального внеску – в межах тих 22%, які сьогодні роботодавець сплачує з обсягу Фонду оплати праці. 1% буде відщеплятися і йти не у пенсійний фонд, чи інші позабюджетні фонди, а сюди – саме на особистий рахунок громадянина. Плюс ще 1% буде давати держава з, мабуть, державного бюджету. Є ще така опція, що у перший рік, це буде не 1+1 відсоток, а 0,5+0,5 відсотків для того, щоби відтестувати систему. Загалом, це великі кошти. Якщо Фонд оплати праці сьогодні в Україні, це близько 2 трильйонів гривень, то 1% – це 20 мільярдів гривень, які зберуться на цих індивідуальних накопичувальних рахунка наших громадян. Але, як я сказав, громадяни ніяким чином не постраждають: їхні доходи не зменшаться” – зазначив Козак.
На запитання, чи не постраждає державний бюджет, адже один відсоток до накопичувальної пенсії треба додати, відповідно і звідкись треба його забрати, фінансист відповів, що чиновники вирішили не забирати цей відсоток в громадян, а отже – у пенсійного фонду. Тобто поки що за рахунок державного бюджету буде фінансуватися накопичувальна система.
“Усі накопичувальні пенсії будуть фінансуватися, звісно, коштом громадян України. Саме тих, хто працює. Тобто ці люди повинні наповнювати пенсійний фонд, інших варіантів немає. Інакше, ніж за рахунок внесків, які будуть накопичуватись на цих рахунках, неможливо побудувати цей рівень. Загалом, ми будуємо не накопичувальну пенсійну систему, ми будуємо багаторівневу пенсійну систему. Можливо, це буде так званий базовий рівень, коли всі українці будуть отримувати певну базову пенсію, яка не буде залежати від стажу роботи. Це буде аналог базового доходу + накопичувальна добровільна + накопичувальна обов’язкова. Загалом, коли система складається з декількох незалежних рівнів, вона є більш стабільною і стійкою – це саме те, що ми хочемо побудувати” – зауважив Козак.
- Нагадаємо, Шмигаль анонсував впровадження накопичувальної пенсійної системи у 2021 році.
- Верховна Рада 29 квітня відправила на доопрацювання законопроєкт про впровадження накопичувальної пенсії.
- 31 травня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту відхилити доопрацьований проєкт закону та два альтернативних йому документи.
- Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.
- Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 2020 року перевищив 13 млрд грн.
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