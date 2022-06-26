Нам не варто чекати, що РФ виснажиться чи втомиться, - голова ГУР Буданов

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

"Росія поповнює свої збройні сили за рахунок прихованої мобілізації, тому немає сенсу чекати, поки її наступальний потенціал вичерпається", – розповів він.

На його думку, Україна може домогтися перемоги над РФ тільки за допомогою військової сили. Буданов переконаний, що спочатку необхідно стабілізувати ситуацію на фронті.

Тоді, за стратегією, Україна має отримати необхідну кількість техніки й підготувати сили і засоби для початку контрнаступу, щоб повернути всю власну територію.

"Нам не варто чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", - додав генерал-майор Кирило Буданов.

26 червня росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря. РФ використала стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які злітають з району Астрахані. На озброєнні цих літаків є ракети Х-101, які можуть діставати на відстань до 5500 км.

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