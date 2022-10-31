В ефірі хорватського телеканалу N1 він зауважив, що Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації, наголошує Порошенко.

"На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом", – наголосив Порошенко.

"Це лише ще один доказ того, що Україна зараз є найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Ми розраховуємо на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО", – зауважив п’ятий президент.

"Найбільш терміновою має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. А другий пункт – це критичні об’єкти, я маю на увазі генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури", – пояснює Порошенко.

"Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем Путіна", – наголосив Петро Порошенко.

"Дякуємо за "Рамштайн" і постачання зброї, але сьогодні нам також потрібен енергетичний "Рамштайн". І я як п’ятий президент України ініціював і закликав усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною", – зазначає Порошенко.

"Наші партнери повинні засудити ці атаки. Ми просимо обов’язково скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. І протягом короткого терміну Путін повинен з’явитися за ґратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді", – переконаний Петро Порошенко.

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