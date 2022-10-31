Нам потрібен енергетичний "Рамштайн": Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж
Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли росіян
В ефірі хорватського телеканалу N1 він зауважив, що Путін намагається змусити Україну до капітуляції через руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. Однак українці демонструють надзвичайну стійкість у цій ситуації, наголошує Порошенко.
"На жаль, понад 35% енергетичної інфраструктури України зруйновано. Жодна країна не виживає в Європі за таких умов, але ми, українці, готові до цього, тому що для нас свобода, демократія та повернення до європейської сім’ї народів значно важливіше, ніж відсутність енергії, води, електрики. І краще бути в темряві, ніж бути рабом", – наголосив Порошенко.
"Це лише ще один доказ того, що Україна зараз є найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Ми розраховуємо на підтримку європейців, Сполучених Штатів, країн-членів НАТО", – зауважив п’ятий президент.
"Найбільш терміновою має бути допомога з протиракетною та протиповітряною обороною, і це може допомогти закрити небо. А другий пункт – це критичні об’єкти, я маю на увазі генератори, трансформатори для енергетичної інфраструктури", – пояснює Порошенко.
"Тому що українці, які працюють в енергетичній сфері з певним ризиком для власного життя, знаючи, що ракети прилітають на електростанції, лишаються там і намагаються за надзвичайно короткий час повернути енергопостачання Києву, всій Україні. Але нам потрібні запчастини, які допоможуть нам боротися з енергетичним шантажем Путіна", – наголосив Петро Порошенко.
"Дякуємо за "Рамштайн" і постачання зброї, але сьогодні нам також потрібен енергетичний "Рамштайн". І я як п’ятий президент України ініціював і закликав усі країни-члени організувати це та продемонструвати такий тип солідарності з Україною", – зазначає Порошенко.
"Наші партнери повинні засудити ці атаки. Ми просимо обов’язково скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. І протягом короткого терміну Путін повинен з’явитися за ґратами в Гаазі для розгляду в Міжнародному суді", – переконаний Петро Порошенко.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе